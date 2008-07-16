Пономарева (Мыздрина) (Мыздрина) Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Мыздрина) (Мыздрина) Анна Ефремовна

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Место рождения

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.10.1916

Дата смерти

16.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1916

Отец: Мыздрин Ефрем Васильевич

Мать: Мыздрина (гуряева) Дарья Максимовна

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1941

Сын: Пономарев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.10.1949

Дочь: Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.02.1952

Сын: Пономарев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
28.02.1954

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.02.1956

Дочь: Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.05.1959

Сын: Пономарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев ?

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев ?

Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич

Смерть
16.07.2008
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