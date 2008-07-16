Пономарева (Мыздрина) (Мыздрина) Анна Ефремовна
Место рождения
Дата рождения05.10.1916
Дата смерти16.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1916
Рождение ребёнка
16.09.1941
Сын: Пономарев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.10.1949
Дочь: Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1952
Сын: Пономарев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
28.02.1954
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.02.1956
Дочь: Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1959
Сын: Пономарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев ?
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев ?
Отец ребёнка: Пономарев Василий Алексеевич
Смерть
16.07.2008