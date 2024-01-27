(Асташкина) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1943
Сын: Байсунгуров Александр Александрович
Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Байсунгуров Борис Александрович
Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байсунгуров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байсунгуров Георгий Александрович
Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович
Смерть
1981