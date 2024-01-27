(Асташкина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Асташкина) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1943

Сын: Байсунгуров Александр Александрович

Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Байсунгуров Борис Александрович

Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байсунгуров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байсунгуров Георгий Александрович

Отец ребёнка: Байсунгуров Александр Гавриилович

Смерть
1981
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