Витюнин Фотей Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елохина-Дик Валентина Генриховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витюнина Гертруда
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витюнина Ираида
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1968