Витюнин Фотей Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витюнин Фотей Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елохина-Дик Валентина Генриховна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витюнина Гертруда

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витюнина- Дик Гертруда Генриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витюнина Ираида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1968
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