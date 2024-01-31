Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кузьминична

Место рождения

Тула

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ларионов Абрам

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Ларионов) Пелагея

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Ларионов) Ульяна

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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