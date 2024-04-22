Лиходед Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1934
Отец: Федор
Рождение ребёнка
08.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лиходед Юрий Львович
Рождение ребёнка
19.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лиходед Юрий Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лиходед Юрий Львович
Смерть
Неизвестно