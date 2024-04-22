Лиходед Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходед Лидия Федоровна

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Место рождения

Казанское, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

08.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1934

Отец: Федор

Мать: не указана

Казанское, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиходед Юрий Львович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиходед Юрий Львович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиходед Юрий Львович

Смерть
Неизвестно
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