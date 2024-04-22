Ковалевский Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1979
Дата смерти22.04.2024
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Донецк
Рождение ребёнка
02.11.2001
Дочь: Скрипаченко (Ковалевская) Юлия Дмитриева
Мать ребёнка: Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна
Донецк Украина
Рождение ребёнка
20.08.2015
Сын: Ковалевский Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна
Смерть
22.04.2024