Ковалевский Дмитрий Владимирович 12.12.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалевский Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1979

Дата смерти

22.04.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1979

Отец: Ковалевский Владимир Гаврилович

Мать: Ковалевская (Барсковец) Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
г.Донецк
Рождение ребёнка
02.11.2001

Дочь: Скрипаченко (Ковалевская) Юлия Дмитриева

Мать ребёнка: Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна

Донецк Украина
Рождение ребёнка
20.08.2015

Сын: Ковалевский Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Ковалевская (Нечаева) Светлана Анатольевна

Смерть
22.04.2024

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