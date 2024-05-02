Ларина Феня (Феодосия)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1912
Дочь: Ларина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Ларин Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Клавдия Захаровна
Отец ребёнка: Ларин Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Анна Захаровна
Отец ребёнка: Ларин Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Иван Захарович
Отец ребёнка: Ларин Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Захар
Смерть
Неизвестно
Туркмения
Красноводск