Смирнова (Веселова) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.2015
Рождение ребёнка
27.03.2017
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.2021