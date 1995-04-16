Смирнова (Веселова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Веселова) Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1995 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
11.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
27.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Сергеевич

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Сергеевич

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