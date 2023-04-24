Ермилина Нина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилина Нина Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1948

Сын: Ермилин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Ермилин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.07.1950

Сын: Ермилин Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Ермилин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.05.1957

Сын: Ермилин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ермилин Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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