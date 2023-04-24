Ермилина Нина Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1948
Сын: Ермилин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Ермилин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.07.1950
Отец ребёнка: Ермилин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.05.1957
Сын: Ермилин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ермилин Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно