Боброва (Петрова) Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Петрова) Евгения Андреевна

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Место рождения

Муравьево, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.01.1927

Дата смерти

08.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1927

Отец: Петров Андрей Михайлович

Мать: Петрова (Мельникова) Мария Ивановна

Муравьево, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Развод
Неизвестно

Муж: Бобров Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1953

Сын: Бобров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бобров Николай Васильевич

Бобров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1955

Сын: Бобров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Бобров Николай Васильевич

Бобров Николай Васильевич
Смерть
08.05.2019

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