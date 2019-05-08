Боброва (Петрова) Евгения Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1927
Дата смерти08.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1927
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1953
Сын: Бобров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бобров Николай Васильевич
Бобров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1955
Отец ребёнка: Бобров Николай Васильевич
Бобров Николай Васильевич
Смерть
08.05.2019