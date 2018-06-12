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Письменная Нина Васильевна

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Место рождения

Ростовская область, Селивановский район, Подтелковский с/с, хутор Дмитриевка

Дата рождения

21.04.1948

Дата смерти

12.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1948

Отец: Письменный Василий Захарович

Мать: Петрова Антонина Андреевна

Ростовская область, Селивановский район, Подтелковский с/с, хутор Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.02.1970

Дочь: Коновалова Елена Олеговна

Отец ребёнка: Коновалов Олег Васильевич

Гридино, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.12.1977

Сын: Коновалов Василий Олегович

Отец ребёнка: Коновалов Олег Васильевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
12.06.2018
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