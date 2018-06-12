Письменная Нина Васильевна
Место рожденияРостовская область, Селивановский район, Подтелковский с/с, хутор Дмитриевка
Дата рождения21.04.1948
Дата смерти12.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1948
Ростовская область, Селивановский район, Подтелковский с/с, хутор Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.02.1970
Дочь: Коновалова Елена Олеговна
Отец ребёнка: Коновалов Олег Васильевич
Гридино, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.12.1977
Сын: Коновалов Василий Олегович
Отец ребёнка: Коновалов Олег Васильевич
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
12.06.2018