Кинёва (Дулова) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинёва (Дулова) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.07.1986

Муж: Кинёв Андрей Вениаминович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.04.1987

Дочь: Кузнецова (Кинёва) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Кинёв Андрей Вениаминович

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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