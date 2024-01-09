Кинёва (Дулова) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.07.1986
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.04.1987
Дочь: Кузнецова (Кинёва) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Кинёв Андрей Вениаминович
Пенза, город Пенза, Пензенская область