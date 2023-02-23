Кряквина Ирина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Ирина Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кряквин Севастьян Потапович

Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кряквин (рекрут С 1828) Григорий Потапович

Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кряквин Лукьян Потапович

Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васюкова Матрена Шестакова

Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шестаков Никифор Потапович

Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кряквин Иван Потапович

Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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