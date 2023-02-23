Кряквина Ирина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кряквин Севастьян Потапович
Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кряквин (рекрут С 1828) Григорий Потапович
Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васюкова Матрена Шестакова
Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шестаков Никифор Потапович
Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кряквин Потап Леонтьевич
Смерть
Неизвестно