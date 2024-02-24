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Логинов Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Логинов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Логинова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Логинов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Логинова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1931

Дочь: Смирнова Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Логинов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна

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