Логинов Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Логинов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Логинова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Логинов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Логинова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1931
Дочь: Смирнова Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Логинова Анна Алексеевна