Chiplakova София Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chiplakova София Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Chiplakov Федор Паникович (Панайотович)

Отец ребёнка: Chiplakov Паника

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
23.10.1895

Сын: Chiplakov Семен Паникович (Панайотович)

Отец ребёнка: Chiplakov Паника

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
21.11.1898

Дочь: Chiplakova Мария Паниковна (Панайотовна)

Отец ребёнка: Chiplakov Паника

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.01.1901

Сын: Chiplakov Николай Паникович (Панайотович)

Отец ребёнка: Chiplakov Паника

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Chiplakov Паника

Смерть
Неизвестно
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