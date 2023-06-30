Chiplakova София Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1894
Сын: Chiplakov Федор Паникович (Панайотович)
Отец ребёнка: Chiplakov Паника
Рождение ребёнка
23.10.1895
Сын: Chiplakov Семен Паникович (Панайотович)
Отец ребёнка: Chiplakov Паника
Рождение ребёнка
21.11.1898
Дочь: Chiplakova Мария Паниковна (Панайотовна)
Отец ребёнка: Chiplakov Паника
Рождение ребёнка
30.01.1901
Сын: Chiplakov Николай Паникович (Панайотович)
Отец ребёнка: Chiplakov Паника
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Chiplakov Паника
Смерть
Неизвестно