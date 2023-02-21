Зотик Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Мефодий Феофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Мефодий Зотич
Мать ребёнка: Гликерия Ильинична
Рождение ребёнка
1729
Сын: Василий Зотич
Мать ребёнка: Гликерия Ильинична
Рождение ребёнка
1734
Сын: Герасим Зотич
Мать ребёнка: Гликерия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно