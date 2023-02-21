Зотик Мефодиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотик Мефодиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Мефодий Феофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Мефодий Зотич

Мать ребёнка: Гликерия Ильинична

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Василий Зотич

Мать ребёнка: Гликерия Ильинична

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Герасим Зотич

Мать ребёнка: Гликерия Ильинична

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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