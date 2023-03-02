Переверзева (Полуляхова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Переверзев Николай Никанорович
Отец ребёнка: Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Переверзев Устин Никанорович
Отец ребёнка: Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Селезнева (Артамонова) Юлиана Никаноровна
Отец ребёнка: Артамонов (Переверзев) Никанор Ефимович