Евгеньев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Евгеньев Федор
Мать: (Евгеньева) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Евгеньева) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Евгеньева) Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Евгеньева) Евгения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1964