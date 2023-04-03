Евгеньев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгеньев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Евгеньев Федор

Мать: (Евгеньева) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Евгеньева) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Евгеньева) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Евгеньева) Евгения

Место жительства
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
1964
Каменское, Дніпропетровська область

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