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Овчинников Иван Гаврилович

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Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1686 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1714 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1686 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1714 ст.

Сын: Овчинников Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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