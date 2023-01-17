Овчинников Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1686 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714 ст.
Сын: Овчинников Филипп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно