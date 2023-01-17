Шакиров Назир Закиевич
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Шакиров Заки Шакирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габдулхакова Амина Зиннатовна
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013