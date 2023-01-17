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Шакиров Назир Закиевич

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Место рождения

Нижний Табын, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1946

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Шакиров Заки Шакирович

Мать: не указана

Нижний Табын, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдулхакова Амина Зиннатовна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габдулхакова Амина Зиннатовна

Смерть
2013
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