Щербина Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1990

Сын: Щербина Игорь Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1992

Дочь: Щербина Дарья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1992

Дочь: Щербина Татьяна Владимировна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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