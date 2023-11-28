Щербина Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1990
Сын: Щербина Игорь Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1992
Дочь: Щербина Дарья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1992
Дочь: Щербина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности