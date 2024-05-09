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Клементьева Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Клементьева Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Клементьева Анисия Васильевна?

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Место жительства
1879
Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1879

Дочь: Клементьева Евфросиния

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
30.10.1887

Дочь: Клементьева Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

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