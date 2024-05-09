Клементьева Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Клементьева Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Клементьева Анисия Васильевна?
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
23.05.1879
Дочь: Клементьева Евфросиния
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
30.10.1887
Дочь: Клементьева Анастасия
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно