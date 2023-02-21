(Некрасова) Марина Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Марина Агаповна

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

15.07.1819

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1819

Отец: Некрасов Агап Тимофеевич

Мать: Некрасова Марфа Гавриловна

Каменка
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