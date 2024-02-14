Митина (Байкова) Фекла Петровна
Место рожденияп. Тума, Рязанская область, Россия
Дата рождения1901
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Развод
Неизвестно
Муж: Антонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1921
Сын: Антонов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Антонов Александр
Рождение ребёнка
30.01.1933
Сын: Митин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Митин Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Антонова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Митин Григорий Сергеевич
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно