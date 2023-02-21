Кондратьев Николай Дмитриевич
Место рожденияд. Галуевская, Кинешемский уезд Костромской губернии
Дата рождения16.03.1892
Дата смерти17.09.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Галуевская, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1892
д. Галуевская, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1905
Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1907 по 1908
г. Умань, Уманский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1938
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
17.09.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва