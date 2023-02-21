Кондратьев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Николай Дмитриевич

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Место рождения

д. Галуевская, Кинешемский уезд Костромской губернии

Дата рождения

16.03.1892

Дата смерти

17.09.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Галуевская, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1892
д. Галуевская, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1905
Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1907 по 1908
г. Умань, Уманский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1938
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
17.09.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
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