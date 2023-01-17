Ибрагимов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Николай Михайлович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778

Дата смерти

17.04.1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1778 по 1791
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1791 по 1807
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1807 по 1818
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.04.1818
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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