Ибрагимов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти17.04.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1778 по 1791
Место жительства
С 1791 по 1807
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1807 по 1818
Смерть
17.04.1818