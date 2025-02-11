(Зайцева) Агриппина Максимовна До 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зайцева) Агриппина Максимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1838, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Зайцев Максим Самойлович1800 г.р.
Мать
Зайцева Василиса Осиповна1804 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
(Зайцева) Фёдора09.09.1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: Зайцев Максим Самойлович

Мать: Зайцева Василиса Осиповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
09.09.1858

Дочь: (Зайцева) Фёдора

Отец ребёнка: ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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