(Зайцева) Агриппина Максимовна
женский, родилась До 1838, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецЗайцев Максим Самойлович1800 г.р.
МатьЗайцева Василиса Осиповна1804 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
(Зайцева) Фёдора09.09.1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
09.09.1858
Дочь: (Зайцева) Фёдора
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно