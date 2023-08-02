Чивкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧивкин Александр

Чивкин Александр

Место рождения

Чивкин

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чивкин Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.