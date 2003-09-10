Антипьев Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипьев Владимир Алексеевич

Антипьев Владимир Алексеевич

avatar

Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

14.01.1935

Дата смерти

10.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935

Отец: Антипьев Алексей Иванович

Мать: Калмыкова Софья Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
26.05.1958

Жена: Антипьева Нина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.01.1960

Дочь: Звягина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Антипьева Нина Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1973

Дочь: Середа Радость Владимировна

Мать ребёнка: Антипьева Нина Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
10.09.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close