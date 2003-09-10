Антипьев Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1935
Дата смерти10.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935
Бракосочетание
26.05.1958
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.01.1960
Дочь: Звягина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Антипьева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1973
Дочь: Середа Радость Владимировна
Мать ребёнка: Антипьева Нина Николаевна
Смерть
10.09.2003