Борцова (Быковская) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова (Быковская) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1929

Дата смерти

27.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1929

Отец: Быковский Александр Степанович

Мать: Быковская Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.12.1959

Сын: Борцов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Борцов Владимир Тихонович

Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Борцов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Борцов Владимир Тихонович

с. Артамоново, Сузунский р-н, Новосибирская область
Смерть
27.08.2022
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