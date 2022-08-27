Борцова (Быковская) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1929
Дата смерти27.08.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1929
Рождение ребёнка
29.12.1959
Сын: Борцов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Борцов Владимир Тихонович
Рождение ребёнка
18.05.1961
Отец ребёнка: Борцов Владимир Тихонович
с. Артамоново, Сузунский р-н, Новосибирская область
Смерть
27.08.2022