Карлагина Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1842 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлагин Иван Игнатьев

Рождение ребёнка
26.06.1842

Сын: Карлагин Петр Иванов

Отец ребёнка: Карлагин Иван Игнатьев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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