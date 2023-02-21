Житков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Житков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Житков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Житков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Житков Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Житков Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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