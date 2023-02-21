Житков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Житков Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно