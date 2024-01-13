Раиса Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1957
Дочь: Никитенко Людмила Александровна
Отец ребёнка: Никитенко Александр Тарасович
Рождение ребёнка
02.08.1960
Дочь: Перелович Галина Александровна
Отец ребёнка: Никитенко Александр Тарасович
Рождение ребёнка
06.07.1966
Дочь: Дериглазова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Никитенко Александр Тарасович
Смерть
Неизвестно