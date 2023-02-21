Козина Ольга Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Ольга Варламова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1864 ст.

Дочь: Козина Екатерина Михеева

Отец ребёнка: Козин Михей Митрофанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1868 ст.

Сын: Козин Стефан Михеевич

Отец ребёнка: Козин Михей Митрофанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Михей Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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