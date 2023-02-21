Козина Ольга Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1864 ст.
Дочь: Козина Екатерина Михеева
Отец ребёнка: Козин Михей Митрофанович
Рождение ребёнка
18.12.1868 ст.
Отец ребёнка: Козин Михей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно