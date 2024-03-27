Акжигитов Абдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитов Абдулла

Место рождения

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

21.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Мать: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Бракосочетание
04.05.1952

Жена: Акжигитова Рабия

Пензенская обл Каменский р-н с
Рождение ребёнка
21.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акжигитова Рабия

Пензнская обл Каменсчкое р-н с Кабылкино
Рождение ребёнка
21.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акжигитова Рабия

Пензенская обл., Каменский р-н, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
04.09.1954

Дочь: Сафия

Мать ребёнка: Акжигитова Рабия

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
13.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акжигитова Рабия

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
25.01.1958

Сын: Акжигитов Фярит

Мать ребёнка: Акжигитова Рабия

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжигитов Ряшит

Мать ребёнка: Акжигитова Рабия

Смерть
21.09.1990
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл .Каменский р-н с Кобылкино
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