Акжигитов Абдулла
Место рожденияПензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Дата рождения15.11.1928
Дата смерти21.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.11.1928
Отец: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Мать: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Бракосочетание
04.05.1952
Жена: Акжигитова Рабия
Пензенская обл Каменский р-н с
Рождение ребёнка
21.01.1953
Пензнская обл Каменсчкое р-н с Кабылкино
Рождение ребёнка
21.01.1953
Пензенская обл., Каменский р-н, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
04.09.1954
Дочь: Сафия
Мать ребёнка: Акжигитова Рабия
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
13.03.1956
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
25.01.1958
Сын: Акжигитов Фярит
Мать ребёнка: Акжигитова Рабия
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акжигитов Ряшит
Мать ребёнка: Акжигитова Рабия
Смерть
21.09.1990
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл .Каменский р-н с Кобылкино