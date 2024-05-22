Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна 19.02.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1891

Дата смерти

07.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1891

Отец: Ленников Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Павел Иванович

Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
19.09.1921

Дочь: Сазонова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
12.06.1924

Дочь: Сазонова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович

Воронежская обл, Григорьевка
Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Сазонова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович

Смерть
07.03.1973

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