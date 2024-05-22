Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1891
Дата смерти07.03.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1891
Отец: Ленников Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1921
Дочь: Сазонова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
12.06.1924
Дочь: Сазонова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович
Воронежская обл, Григорьевка
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Сазонова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Сазонов Иван Семёнович
Смерть
07.03.1973