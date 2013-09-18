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Поросная Вера Александровна
Поросная Вера Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.2013
Пол
Женский
Отец
Поросный Александр Александрович
1983 г.р.
Мать
Поросная (Журавлева) Ольга Дмитриевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.2013
Отец:
Поросный Александр Александрович
Мать:
Поросная Ольга Дмитриевна
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