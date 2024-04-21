Подсадная Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодсадная Светлана

Подсадная Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсадный Антон Васильевич

Отец ребёнка: Подсадный Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Подсадный Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Языкова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Подсадный Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подсадная Анна Васильевна

Отец ребёнка: Подсадный Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсадный Василий Андреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.