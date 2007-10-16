Старолетов Донат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1925
Дата смерти16.10.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старолетова Ирина Данатовна
Мать ребёнка: Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1953
Сын: Старолетов Александр Донатович
Мать ребёнка: Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
16.10.2007