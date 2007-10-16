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Старолетов Донат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1925

Дата смерти

16.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925

Отец: Старолетов Иван Федорович

Мать: Старолетова (Лисицкая) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старолетова Ирина Данатовна

Мать ребёнка: Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
26.01.1953

Сын: Старолетов Александр Донатович

Мать ребёнка: Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
16.10.2007

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