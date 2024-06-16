Малышев Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения30.05.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1979
Отец: Малышев Павел Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Малышева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Малышева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Ирина
Рождение ребёнка
08.03.2001
Сын: Малышев Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Малышева Ирина