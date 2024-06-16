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Малышев Евгений Павлович

Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1979

Отец: Малышев Павел Павлович

Мать: Малышева Светлана Ивановна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Малышева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Малышева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Ирина

Рождение ребёнка
08.03.2001

Сын: Малышев Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Малышева Ирина

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

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