Хазина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Фахрутдин Утямыш
Отец ребёнка: Утямыш Исакай
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Саринзиган Утямыш
Отец ребёнка: Утямыш Исакай
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шамсивисал Утямыш
Отец ребёнка: Утямыш Исакай
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шамсинагар Утямыш
Отец ребёнка: Утямыш Исакай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утямыш Исакай
Смерть
Неизвестно