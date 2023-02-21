Хазина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Фахрутдин Утямыш

Отец ребёнка: Утямыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Саринзиган Утямыш

Отец ребёнка: Утямыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шамсивисал Утямыш

Отец ребёнка: Утямыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шамсинагар Утямыш

Отец ребёнка: Утямыш Исакай

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утямыш Исакай

Смерть
Неизвестно
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