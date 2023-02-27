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Перловский Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Перловский Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Перловская) Марфа

Рождение ребёнка
1799

Сын: Перловский Гаврила

Мать ребёнка: (Перловская) Марфа

Рождение ребёнка
1803

Сын: Перловский Степан

Мать ребёнка: (Перловская) Марфа

Рождение ребёнка
1806

Сын: Перловский Арсений Иванович

Мать ребёнка: (Перловская) Марфа

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Перловский Андрей

Мать ребёнка: (Перловская) Марфа

Рождение ребёнка
1818

Сын: Перловский Леонтий

Мать ребёнка: (Перловская) Марфа

Рождение ребёнка
1821

Сын: Перловский Иван Иванович

Мать ребёнка: (Перловская) Марфа

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Перловский Филипп Иванович

Мать ребёнка: (Перловская) Марфа

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1839
Место жительства
1850
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

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