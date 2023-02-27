Перловский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1839
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Перловский Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Перловская) Марфа
Рождение ребёнка
1799
Сын: Перловский Гаврила
Мать ребёнка: (Перловская) Марфа
Рождение ребёнка
1803
Сын: Перловский Степан
Мать ребёнка: (Перловская) Марфа
Рождение ребёнка
1806
Сын: Перловский Арсений Иванович
Мать ребёнка: (Перловская) Марфа
Рождение ребёнка
1814
Сын: Перловский Андрей
Мать ребёнка: (Перловская) Марфа
Рождение ребёнка
1818
Сын: Перловский Леонтий
Мать ребёнка: (Перловская) Марфа
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: (Перловская) Марфа
Рождение ребёнка
1825
Сын: Перловский Филипп Иванович
Мать ребёнка: (Перловская) Марфа
Место жительства
1835
Смерть
1839
Место жительства
1850