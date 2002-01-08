Средин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1948
Дата смерти08.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1948
Смерть
08.01.2002
Место жительства
По 2002