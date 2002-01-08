Средин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Средин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.08.1948

Дата смерти

08.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.01.2002
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2002
Москва, город федерального значения Москва
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