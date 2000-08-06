Музыка Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Музыка Пётр Пантелеевич
Мать: Музыка Степанида
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Музыка Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Музыка Неизвестно
Смерть
06.08.2000
Восход, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край