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Музыка Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Музыка Пётр Пантелеевич

Мать: Музыка Степанида

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Музыка Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музыка Неизвестно

Смерть
06.08.2000
Восход, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
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