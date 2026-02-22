Евдоким Андреевич 1731 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евдоким Андреевич

Автор
ПК
Кононов П.

мужской, родился 1731 ст., Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

умер 1787 ст., Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Отец
Андрей Савельевич1679 ст. г.р.
Мать
Пелагея Тихоновна1694 ст. г.р.
Супруги
Агафья Логиновна1738 ст. г.р.
Дети
Антон Евдокимович1769 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.

Отец: Андрей Савельевич

Мать: Пелагея Тихоновна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 852 об - 853 №222 III р 1763 РГАДА ф350 о2 д2398 стр 256об-257 4р 1781 НАРК ф 656 о4 д5/39 50 об - 51 об

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Логиновна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

III р 1763 РГАДА ф350 о2 д2398 стр 256об-257 4р 1781 НАРК ф 656 о4 д5/39 50 об - 51 об 5р 1795 НАРК ф 4 о18 д18/199 178 об - 179

Рождение ребёнка
1759 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья Логиновна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1762 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья Логиновна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1769 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья Логиновна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Антон Евдокимович

Мать ребёнка: Агафья Логиновна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

4р 1781 НАРК ф 656 о4 д5/39 50 об - 51 об 5р 1795 НАРК ф 4 о18 д18/199 178 об - 179 6р 1811 НАРК ф 4 о18 д26/245 89 об - 90 №4 7р 1816 НАРК ф 4 о18 д42/369 238 об - 239 №4

Смерть
1787 ст.
Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

5р 1795 НАРК ф 4 о18 д18/199 178 об - 179

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