Евдоким Андреевич
мужской, родился 1731 ст., Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
умер 1787 ст., Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ОтецАндрей Савельевич1679 ст. г.р.
МатьПелагея Тихоновна1694 ст. г.р.
Супруги
Агафья Логиновна1738 ст. г.р.
Дети
Антон Евдокимович1769 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731 ст.
Отец: Андрей Савельевич
Мать: Пелагея Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Логиновна
Рождение ребёнка
1759 ст.
Рождение ребёнка
1762 ст.
Рождение ребёнка
1769 ст.
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Антон Евдокимович
Мать ребёнка: Агафья Логиновна
Смерть
1787 ст.
ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 852 об - 853 №222 III р 1763 РГАДА ф350 о2 д2398 стр 256об-257 4р 1781 НАРК ф 656 о4 д5/39 50 об - 51 об