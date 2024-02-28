Марина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ефрем Максимов

Отец ребёнка: Максим

Рождение ребёнка
1760

Сын: Илья Максимов

Отец ребёнка: Максим

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Прохор Максимов

Отец ребёнка: Максим

Смерть
Неизвестно

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