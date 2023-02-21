Бляхман Лейб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Blackman Беньямин Лейбович
Мать ребёнка: не указана
Čašniki, Vitebsk Province, Belarus
Рождение ребёнка
1843
Сын: Black Аарон Лейбович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно