Бляхман Лейб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман Лейб

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Blyakhman Маня Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Blackman Беньямин Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Čašniki, Vitebsk Province, Belarus
Рождение ребёнка
1843

Сын: Black Аарон Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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