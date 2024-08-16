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Егоров Павел Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1876

Жена: Егорова (Целикова) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
11.05.1881

Сын: Егоров Константин Павлович

Мать ребёнка: Егорова (Целикова) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
02.12.1885

Сын: Егоров Александр Павлович

Мать ребёнка: Егорова (Целикова) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
31.10.1888

Сын: Егоров Михаил Павлович

Мать ребёнка: Егорова (Целикова) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
13.06.1890

Сын: Егоров Трифон Павлович

Мать ребёнка: Егорова (Целикова) Елена Федоровна

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