Егоров Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1876
Рождение ребёнка
11.05.1881
Сын: Егоров Константин Павлович
Мать ребёнка: Егорова (Целикова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
02.12.1885
Сын: Егоров Александр Павлович
Мать ребёнка: Егорова (Целикова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
31.10.1888
Мать ребёнка: Егорова (Целикова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
13.06.1890
Мать ребёнка: Егорова (Целикова) Елена Федоровна