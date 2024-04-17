Александра Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1868
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Евлампия Иванова
Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Чудакова (Скворцова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров
Глинки, Курякинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно