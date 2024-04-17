Александра Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Евлампия Иванова

Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Чудакова (Скворцова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Скворцов Иван Петров

Глинки, Курякинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно

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