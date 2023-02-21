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Долгалев Василий Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: Долгалева Анастасия Орестовна

Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Долгалева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Долгалева Евдокия Павловна

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Долгалева Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Долгалева Евдокия Павловна

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Долгалев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Долгалева Евдокия Павловна

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Долгалев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Долгалева Евдокия Павловна

Кошкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгалева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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