Долгалев Василий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Долгалева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Долгалева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Долгалева Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Долгалева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Мать ребёнка: Долгалева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Сын: Долгалев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Долгалева Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно